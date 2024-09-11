СК установит причины обрушения потолка в классе в одной из школ Анапы

Инцидент произошел утром 10 сентября во время урока русского языка в школе № 9 поселка Виноградного.

После того, как информация о происшествии появилась в соцсетях в следственном отделе по Анапе СКР по краю начали проводить доследственную проверку. Согласно полученным данным, произошло обрушение ряда плит потолочного покрытия. При этом никто из учащихся не пострадал.

В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на кадрах видно, что пластиковые потолочные плитки обвалились в самом центре кабинета. Родители детей рассказали, что ремонт проводился в прошлом году, и попросили провести правоохранительные органы соответствующую проверку. Повреждения сразу устранили, дополнительно обследовали остальные помещения, подозрений на обрыв подвесного потолка не установили.