Потолок обвалился во время урока в школе под Анапой

Инцидент произошел утром 10 сентября во время урока русского языка в школе № 9 поселка Виноградного.

Учащиеся успели сфотографировать произошедшее — на кадрах видно, что пластиковые потолочные плитки обвалились в самом центре кабинета. Родители обучающихся в сельской школе детей рассказали, что ремонт проводился в прошлом году, и попросили провести правоохранительные органы соответствующую проверку.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что при обрушении потолка в школьном кабинете никто не пострадал.

«Повреждения сразу устранили, дополнительно проведены обследования остальных помещений, подозрений на обрыв подвесного потолка не установили», — сообщил старший помощник прокурора Антон Лопатин.

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