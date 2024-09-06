Прокуратура проверит информацию о нарушении прав льготников в школах Краснодара

В городских пабликах появились жалобы, что в учебных заведениях не исполняют меры социальной поддержки для детей из многодетных семей и участников СВО по предоставлению бесплатного питания.

Также люди писали, что детям не хватает времени на переменах, чтобы спокойно поесть. В прокуратуре Краснодарского края проведут проверку данной информации.

«В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям администрации образовательной организации и департамента образования Краснодара по соблюдению законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки при наличии оснований примут меры реагирования, сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Краснодарского края.

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