Бесплатным питанием обеспечат школьников из всех многодетных семей в Сочи

С нового учебного года все школьники из многодетных семей в Сочи будут получать бесплатное горячее питание. Об этом 28 августа сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

Он напомнил, что раньше бесплатное горячее питание предоставляли только младшеклассникам. В общей сложности бесплатным питанием теперь обеспечат 5 тыс. 300 школьников. Также продолжат питаться бесплатно дети участников СВО и учащиеся инклюзивных программ.

«В меню наших школьных столовых нет консервации и полуфабрикатов. Зато свежие овощи и фрукты в рационе будут ежедневно. Оператор питания обновил единое меню на 80%. Продукты в основном местные, выращенные в Сочи и хозяйствах Краснодарского края», — сказал Прошунин.

Также он подчеркнул, что при составлении меню учли пожелания школьников.

«Они и были первыми дегустаторами на каникулах. Сегодня меню презентовали родителям. По отзывам, им понравилось», — написал Прошунин в Telegram.

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