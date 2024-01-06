СК устанавливает причины смерти журналистки Зои Коноваловой и ее бывшего мужа

Тело 48-летней женщины и ее 52-летнего бывшего супруга нашли в доме по проезду Офицерскому Краснодара 5 января.

По данному факту следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю проводит доследственную проверку. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружили.

«Следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», умерла краснодарская журналистка, шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова. Предварительно, причиной смерти стало отравление.