СК требует ареста Олега Волынкина по делу о превышении полномочий

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения начальнику ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олегу Волынкину поступило 28 сентября в Басманный суд Москвы.

По словам представителя суда, следствие ходатайствует об избрании Олегу Волынкину меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина стало известно 27 сентября. По данным источников, Волынкина задержали в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями. Известно, что речь идет о должностном нарушении, совершенном в 2021 году. Других подробностей следствия не раскрывается.