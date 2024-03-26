СК России проверит информацию о фальсификации доказательств полицией в Сочи

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по результатам проверки информации о том, что полицейские в Сочи могли сфальсифицировать доказательства по уголовному делу о мошенничестве.

Местная жительница в обращении рассказала, что ее дочь при покупке квартиры столкнулась с мошенничеством. Полиция расследовала уголовное дело, его передали в суд для рассмотрения. Заявительница при этом отмечает, что правоохранители могли сфальсифицировать доказательства.

Для проверки информации СУ СК по Краснодарскому краю организовало доследственную проверку. Председатель СК поручил главе регионального ведомства Андрею Маслову доложить о ходе и результатах проверочных мероприятий и по озвученным доводам, сообщает пресс-служба СК России.

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