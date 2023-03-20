СК РФ возбудил дело на выдавших ордер на арест Путина прокурора и судей МУС
О возбуждении уголовного дела в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда сообщили 20 марта в пресс-службе Следственного комитета России.
Согласно сообщению ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
В СК РФ сообщили, что 22 февраля Карим Ахмад Хан (Karim Ahmad Khan направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. На основании ходатайства судьи МУС вынесли незаконные решения об аресте президента и детского омбудсмена.
«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», — сообщили в следственном комитете.
В ведомстве подчеркнули, что в действиях прокурора содержатся признаки привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. А также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.
«В действиях судей Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ — заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений», — сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.
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