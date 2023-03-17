Песков напомнил, что решения Международного уголовного суда в Гааге не признают в РФ

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 17 марта после появления информации о резонансных решениях Международного уголовного суда.

В западных СМИ появились сведения о том, что МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Песков напомнил, что Россия, как и многие другие государства, не признает юрисдикцию гаагского суда.

«Любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», — сказал Песков.

Заявление МУС об «аресте» Путина прокомментировали и другие российские политики. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в соцсетях: «Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать» и прикрепил к записи значок туалетной бумаги, сообщает RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не является участником Римского статуса МУС, поэтому не может нести по нему обязательств. По ее словам, все возможные «документы» на арест граждан РФ — юридически ничтожны для нашей страны.

«Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», — написала Захарова в Telegram.

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