СК проводит проверку после хлопка газа в многоэтажке Новороссийска

Информация о пожаре в 9-этажном доме на улице Видова появилась 2 сентября около 14:30.

По предварительным данным, днем в одной из квартир на 4 этаже произошел хлопок в результате возгорания горючих паров воспламеняющейся жидкости, хранившейся в квартире. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пострадал 64-летний мужчина. С ожогами его доставили в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данному факту следственный отдел по городу Новороссийску СКР по краю организовал доследственную проверку. На месте происшествия продолжают работать следователи. Они осматривают квартиру, опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также назначено проведение пожарно-технической экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа произошел в многоэтажке Новороссийска. В результате возник пожар на 4 этаже многоквартирного дома на площади 20 кв. м. Из многоэтажки эвакуировали 30 жильцов, один человек пострадал.