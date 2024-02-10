СК проводит проверку по факту смерти трехлетнего мальчика в Краснодарском крае

В информационный центр СК России обратилась жительница Краснодарского края.

Женщина попросила помочь установить обстоятельства смерти ее трехлетнего сына. В июне 2020 года мальчик поступил с рвотой в районную больницу. Там ему назначили медицинский препарат, но вскоре ребенок скончался. Женщина считает, что это произошло из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

В СУ СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, сообщает Информационный центр СК России.

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