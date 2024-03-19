СК проводит проверку по факту смерти мужчины при пожаре в Армавире

Сообщение о пожаре в доме на улице Ленина, 163 поступило в экстренные службы 18 марта в 19:00. В результате происшествия погиб местный житель.

По предварительным данным, в одной из квартир одноэтажного дома случилось возгорание. Соседи обратились в экстренные службы. На место прибыли пожарные и оперативно локализовали возгорание. В помещении обнаружили тело 51-летнего хозяина квартиры. Одна из возможных причин пожара — неосторожное обращение с огнем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту Армавирским межрайонным следственным отделом СКР по краю организована проверка. Продолжают работать следователи и криминалисты, они осматривают место происшествия. Устанавливается точная причина пожара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», человек погиб при пожаре в жилом доме в Армавире. Огонь охватил 50 кв. м.