СК проводит проверку обстоятельств гибели в море под Анапой 23-летней девушки

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несчастный случай на воде произошел днем 9 августа в акватории Большого Утриша.

По предварительным данным, 23-летняя жительница хутора Красный отдыхала с парнем в районе Большого Утриша. Молодые люди, несмотря на шторм, вдвоем вышли в море на сап-борде. На удалении 500 м от берега оба оказались в воде. Пострадавших стало уносить в море. Через некоторое время терпящих бедствие сапсерферов заметили с берега. К тому времени, когда к пострадавшим добралась помощь, девушка была мертва. По предварительным данные, она скончалась от асфиксии при утоплении. Жизнь парня вне опасности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о том, что в море терпят бедствие два человека, поступила в 15:48. На поиски направили судна «Фестиваль» и «Заповедный-1». В 16:22 на удалении 5-6 км от берега нашли парня и девушку без спасательных жилетов.