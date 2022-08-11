Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

СК проводит проверку обстоятельств гибели в море под Анапой 23-летней девушки

Происшествия
11.08.2022 09:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-provodit-proverku-obstoyatelstv-gibeli-v-more-pod-anapoj-23-letnej-devushki
СК проводит проверку обстоятельств гибели в море под Анапой 23-летней девушки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несчастный случай на воде произошел днем 9 августа в акватории Большого Утриша.

По предварительным данным, 23-летняя жительница хутора Красный отдыхала с парнем в районе Большого Утриша. Молодые люди, несмотря на шторм, вдвоем вышли в море на сап-борде. На удалении 500 м от берега оба оказались в воде. Пострадавших стало уносить в море. Через некоторое время терпящих бедствие сапсерферов заметили с берега. К тому времени, когда к пострадавшим добралась помощь, девушка была мертва. По предварительным данные, она скончалась от асфиксии при утоплении. Жизнь парня вне опасности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о том, что в море терпят бедствие два человека, поступила в 15:48. На поиски направили судна «Фестиваль» и «Заповедный-1». В 16:22 на удалении 5-6 км от берега нашли парня и девушку без спасательных жилетов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  2. В Туапсе торжественно встретили миллионного туриста
  3. В Госдуме предложили ужесточить наказание за «голые» прогулки в общественных местах
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
Прямой эфир
Мы в соцсетях