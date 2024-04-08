СК проверит причины хлопка газа в доме на Кубани, при котором пострадала семья

Хлопок бытового газа произошел рано утром 8 апреля в частном доме на улице Лабинской в Курганинске.

По данным следствия, в момент происшествия в доме находились 63-летние супруги, их 33-летняя дочь и 11-летняя внучка. Всю семью доставили в больницу, пострадавшим оказывают медпомощь.

В результате хлопка жилой дом получил серьезные повреждения. Следствие рассматривает нарушение техники эксплуатации газового оборудования как одну из возможных причин произошедшего.

Усть-Лабинский межрайонный СО СУ СК России по краю проводит доследственную проверку. Следователи выехали на место происшествия, осмотрели дом, опросили соседей. Назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели прибыли на место в 3:27 и установили, что в доме горит потолочное покрытие около газового котла. В 3:51 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 64 кв. м. Причиной пожара стал хлопок бытового газа из-за утечки. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок, их доставили в Курганинскую ЦРБ.