СК проверит информацию об избиении мужчины возле подъезда в Краснодаре

На местного жителя напали вечером 23 мая во дворе многоквартирного дома на улице 30-й Иркутской дивизии в Комсомольском микрорайоне.

Мужчина рассказал в социальных сетях, что в тот вечер он возвращался домой и около подъезда в его сторону бросили раскладным ножом находившиеся рядом молодые люди. Они спровоцировали конфликт с мужчиной, а один из них сильно избил его. Местному жителю сломали нос, а также нанесли травмы ушей, челюсти и зубов. Отмечается, что нападавший был приезжим.

После избиения 35-летнего мужчины возле подъезда в полиции Краснодара начали проверку. Сотрудники Следственного отдела по Карасунскому округу Краснодара инициировали вопрос об изъятии материалов проверки из МВД в следственные органы.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и примут законное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после избиения мужчины на Комсомольском возле подъезда злоумышленник скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают его личность. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Для установления степени ущерба, причиненного местному жителю, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.