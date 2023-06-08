СК проверит информацию о врачах, оставивших скальпель в теле пациентки в Сочи

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из больниц Сочи врачи во время операции оставили в теле женщины хирургический инструмент.

Кроме того, пациентка уверена, что сотрудники этого медучреждения несвоевременно диагностировали у нее тяжелое заболевание.

В связи с появившейся информацией руководитель краевого СКР Андрей Маслов поручил незамедлительно организовать доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончанию проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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