СК проверит информацию о врачах, оставивших скальпель в теле пациентки в Сочи
Происшествия
08.06.2023 10:48
Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из больниц Сочи врачи во время операции оставили в теле женщины хирургический инструмент.
Кроме того, пациентка уверена, что сотрудники этого медучреждения несвоевременно диагностировали у нее тяжелое заболевание.
В связи с появившейся информацией руководитель краевого СКР Андрей Маслов поручил незамедлительно организовать доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончанию проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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