СК проверит информацию о подделке подписей жильцов многоэтажки в Новороссийске

Жители ЖК «Красина» рассказали в соцсетях, что управляющая компания «Красина» сфальсифицировала их подписи и приняла ряд решений, которые не устраивают собственников квартир.

Они обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия УК. Сотрудники краевого СУ СК проводят доследственную проверку после обращения жителей Новороссийска.

Глава СК поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложит о ходе проверки, сообщает пресс-служба СК РФ.

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