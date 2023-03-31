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СК проверит информацию о подделке подписей жильцов многоэтажки в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-proverit-informatsiyu-o-poddelke-podpisej-zhiltsov-mnogoetazhki-v-novorossijske
СК проверит информацию о подделке подписей жильцов многоэтажки в Новороссийске
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Жители ЖК «Красина»  рассказали в соцсетях, что управляющая компания «Красина» сфальсифицировала их подписи и приняла ряд решений, которые не устраивают собственников квартир.

Они обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия УК. Сотрудники краевого СУ СК проводят доследственную проверку после обращения жителей Новороссийска.

Глава СК поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложит о ходе проверки, сообщает пресс-служба СК РФ.

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