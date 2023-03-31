СК проверит информацию о подделке подписей жильцов многоэтажки в Новороссийске
Происшествия
31.03.2023 15:54
Жители ЖК «Красина» рассказали в соцсетях, что управляющая компания «Красина» сфальсифицировала их подписи и приняла ряд решений, которые не устраивают собственников квартир.
Они обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия УК. Сотрудники краевого СУ СК проводят доследственную проверку после обращения жителей Новороссийска.
Глава СК поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложит о ходе проверки, сообщает пресс-служба СК РФ.
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