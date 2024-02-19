СК проверит информацию о ненадлежащей медицинской помощи беременной в Геленджике

Ранее в социальных сетях появилась информация от местного жителя о том, что из-за непрофессиональных действий врачей его жена впала в кому и находится в тяжелом состоянии.

По словам мужчины, в середине декабря его супруга на позднем сроке беременности обратилась за помощью в одну из поликлиник Геленджика с высокой температурой и сильным кашлем. Там ей предложили лечиться «чаем с лимоном» из-за беременности. Через несколько дней девушка обратилась в местную женскую консультацию, однако врач не назначил ей никакого лечения.

После самостоятельного лечения препаратами у беременной отошли воды и начались преждевременные роды. Она родила ребенка 11 февраля на три недели раньше срока. После этого девушка впала в кому и сейчас находится в тяжелом состоянии. Ее перевезли санитарной авиацией в Краснодар для дальнейшего лечения.

Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы. Региональное СКР организовало процессуальную проверку по данному факту. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову представить доклад о результатах проверки, сообщает Информационный центр СК России.

Читайте также: после смерти молодой пациентки в больнице Геленджика завели уголовное дело. Девушка умерла в медицинском учреждении 31 января. У ее родственников возникло много вопросов к врачам больницы.