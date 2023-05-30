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СК проверит информацию о мужчине, устроившем пожар в запертом доме с дочерью и родственниками в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-proverit-informatsiyu-o-muzhchine-ustroivshem-pozhar-v-zapertom-dome-s-rodstvennikami-v-sochi
СК проверит информацию о мужчине, устроившем пожар в запертом доме с дочерью и родственниками в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в одном из частных домов в поселке Красная Поляна на улице Турчинского.

Известно, что пьяный мужчина избил жену и тещу, а затем закрылся в доме вместе с ними и полугодовалой дочерью, и устроил в нем пожар. Этим он создал угрозу жизни и здоровью ребенка.

По поручению руководителя краевого СКР Андрея Маслова материалы проверки по этому инциденту передали из полиции в Следственный отдел по Адлерскому району. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Известно, что жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.

В рамках проверки следователи изучат условия жизни и воспитания ребенка в семье и дадут правовую оценку работе органов системы профилактики, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дебошира, который избил жену и тещу и устроил пожар в доме в Сочи, госпитализировали с ожогами 35% кожи. Ребенку оказали разовую медпомощь. Остальные пострадавшие за медицинской помощью не обращались.

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