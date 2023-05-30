Пытался поджечь квартиру: в Сочи мужчина избил сожительницу, ее мать и полугодовалую дочь, а затем устроил пожар

В полицию 28 мая позвонила 40-летняя местная жительница и сообщила о том, что ее избивает пьяный сожитель.

По словам пострадавшей, мужчина также избил ее мать и полугодовалую дочь, заперся в соседней комнате и поджег там вещи.

На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Дебошира госпитализировали с ожогами 35% кожи. Ребенку оказали разовую медпомощь. Остальные пострадавшие за медицинской помощью не обращались.

По данному факту УВД городу Сочи проводят проверку, по результатам проверки примут решение согласно действующего законодательство, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

По данным прокуратуры, пьяный мужчина повредил в квартире шланг от газовой плиты и с помощью зажигалки поджег газ. Ребенок с матерью были доставлены в медучреждение. После осмотра врачей их отпустили домой. На профилактическом учете семья ранее не состояла. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: мужчина избил кирпичом пожилую женщину на улице в Краснодаре.