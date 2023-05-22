Мужчина избил кирпичом пожилую женщину на улице в Краснодаре

Преступление произошло еще 16 мая поздно вечером в районе Западного обхода около ЖК «Спортивная деревня».

В соцсетях появилась информация, что неизвестный мужчина напал на пожилую женщину, когда она возвращалась из магазина. Он повалил ее на землю и начал бить ногами и кирпичами по голове. Преступника спугнули проходившие мимо мужчины, он убежал.

«В настоящее время на основании поступившего от 60-летней местной жительницы заявления проводится проверка по факту нанесения ей неизвестным лицом телесных повреждений», — рассказал интернет-портал «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Для установления степени причиненного вреда здоровью назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские устанавливают личность мужчины, напавшего на женщину и мотивы его действий.

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