СК проверит информация о курящем на улице маленьком мальчике в Сочи

Инцидент произошел в августе на улице Донской.

По словам очевидцев в соцсетях, мальчик в возрасте примерно 5 лет шел за матерью и курил электронную сигарету. Его мать шла впереди и разговаривала по телефону, не обращая внимания на то, чем занят ее сын.

В краевом СКР по данному факту начали проводить проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

Читайте также: «Маугли» из Новороссийска отвезли к бабушке в Дагестан.