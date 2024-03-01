СК проверит данные о загрязнении природы предприятиями в Белореченском районе

Жители поселков Приречный и Родники в Белореченском районе записали и разместили в интернете видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобой на работу трех промпредприятий.

Они сообщили, что земли сельхозназначения незаконно перевели в иную категорию для добычи карьерного сырья. По словам жителей поселков, промпредприятия «Велес», «ППП Буран» и «Стоун», расположены в непосредственной близости к населенным пунктам, что нарушает санитарные нормы.

Местные жители считают, что предприятия демонтируют линии электропередачи, а также загрязняют водоохранную зону, откуда ведется забор питьевой воды. Помимо этого, уничтожаются лесные насаждения с краснокнижными растениями и объекты культурного наследия.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Исполнение поручения и ход проверки находятся под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

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