СК проведет проверку по факту отсутствия дороги в станицу Старокорсунскую

Жители станицы Старокорсунской Краснодара опубликовали обращение к председателю СК Александру Бастрыкину в соцсетях.

Они рассказали, что дорога в станицу отсутствует, а проблема не решается. По их словам, в Старокорсунской живут более 100 детей, пенсионеры и инвалиды, а из-за отсутствия дорог туда не могут проехать даже автомобили скорой помощи и других экстренных служб.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах, сообщает информационный центр СК России.

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