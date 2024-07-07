СК проведет проверку по факту массовой драки у Вечного огня под Краснодаром

Инцидент между местными жителями и приезжими произошел 29 июня в станице Марьянской Красноармейского района.

По поручению руководителя краевого управления следственного комитета Андрея Маслова Славянский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку, в ходе которой становят личности всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки находятся под контролем в краевом управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уроженцы одной из республик Северного Кавказа спровоцировали драку с местными жителями из-за замечания, сделанного о неподобающем поведении возле Вечного огня. Наряд полиции оперативно прибыл на место, однако участники инцидента пояснили, что претензий друг к другу не имеют.