СК: провалившийся под лед в Динском районе подросток был на реке не один
Трагедия произошла вечером 13 января в станице Старомышастовской на реке Кочеты. Ребенок провалился под лед и утонул.
По предварительным данным СК, двое подростков вечером вышли на лед реки Кочеты. Один из мальчиков провалился, друг пытался вытащить его, но тот не смог выбраться из воды. В результате 13-летний подросток погиб, его тело через два часа достали из реки спасатели.
Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее окончании будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о том, что пропал 13-летний мальчик, которого видели играющим на льду поступило в ЕДДС Динского района в 18:13. Тело мальчика достали в 19:55.
Обращение СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Краевое следственное управление обращается к родителям и другим законным представителям с просьбой провести разъяснительную работу среди несовершеннолетних об опасности выхода на тонкий лед рек, озер, прудов и не допускать нахождения вблизи них детей без сопровождения взрослых. Первый лед крайне хрупок и не способен выдержать даже небольшой груз. Поэтому лучше держаться от водоемов подальше и не позволять детям играть на льду. Помните, что безопасной для человека считается толщина льда более 7 см.
В следственных органах СК России региона действует круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности»: (861) 267-35-40 или короткий номер 123, по которой любой гражданин может всегда сообщить о происшествии с детьми на территории края.
В случае возникновения происшествия на водоеме незамедлительно оповестите о нем экстренные службы по телефонам «101» или «112».
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