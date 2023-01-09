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СК назвал предварительную причину пожара в Хадыженске, в котором погибла 8-летняя девочка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-pozhar-v-apsheronskom-rajone-v-kotorom-pogibla-8-letnyaya-devochka-proizoshel-iz-za-neispravnoj-pechi
СК назвал предварительную причину пожара в Хадыженске, в котором погибла 8-летняя девочка
Фото t.me/apsmiru

В Апшеронском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка при пожаре в частном доме на улице Ленина.

По данным следствия, семья временно жила в одном из домов в городе Хадыженске. Днем 8 января отец с супругой и двумя маленькими детьми уехал к родственникам. Девочка не захотела поехать с ними и осталась одна дома. После отъезда родственников в одной из комнат произошел пожар. Соседи увидели задымление и позвонили в МЧС. Пожарные локализовали возгорание, после чего в доме нашли тело девочки. Предварительной причиной пожара могла стать неисправность печи.

По факту гибели 8-летней девочки Горячеключевской межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в частном доме в Хадыженске поступило на пульт диспетчера 8 января около 13:00. К приезду пожарных в доме было сильное задымление. После локализации огня в помещении обнаружили тело 8-летнего ребенка. В момент пожара взрослых дома не было.

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