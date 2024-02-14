СК показал видео работы криминалистов в многоэтажке Анапы после пожара

В многоэтажном жилом доме на улице Объездной в Анапе 14 февраля работают следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

СК опубликовал видеозапись с места пожара, который произошел накануне вечером в мансардном этаже многоквартирного жилого дома.

«Следователи и криминалисты краевого управления СКР в рамках расследования уголовного дела после локализации пожара проводят следственные действия в многоквартирном доме по улице Объездной», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

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