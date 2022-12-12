СК показал кадры из квартиры в Сочи после хлопка газа

Следователи Хостинского района начали проверку по факту возгорания в квартире в двухэтажном доме на улице Буковой в Сочи.

По предварительным данным, утром 12 декабря пожар начался на первом этаже двухэтажного дома. В результате возгорания пострадала 61-летняя хозяйка квартиры. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, назначен комплекс экспертиз. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и причину возгорания. Проведение проверки под контролем в следственном управлении СКР по краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании поступило в МЧС 12 декабря в 10:47. Пожар потушили до прибытия спасателей.