СК показал кадры из квартиры в Сочи после хлопка газа
Происшествия
12.12.2022 17:24
Следователи Хостинского района начали проверку по факту возгорания в квартире в двухэтажном доме на улице Буковой в Сочи.
По предварительным данным, утром 12 декабря пожар начался на первом этаже двухэтажного дома. В результате возгорания пострадала 61-летняя хозяйка квартиры. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, назначен комплекс экспертиз. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и причину возгорания. Проведение проверки под контролем в следственном управлении СКР по краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании поступило в МЧС 12 декабря в 10:47. Пожар потушили до прибытия спасателей.
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