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СК организовал проверку из-за сообщений о проблемах с отоплением в школе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-organizoval-proverku-iz-za-soobshhenij-o-problemah-s-otopleniem-v-shkole-krasnodara
СК организовал проверку из-за сообщений о проблемах с отоплением в школе Краснодара
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О плохом отоплении в новом корпусе школы № 86 станицы Старокорсунской рассказали родители учеников.

Новый корпус начальной школы открыли 1 сентября 2022 года. С наступлением зимы дети стали жаловаться на то, что в классе холодно. В декабре первоклассникам из-за проблем с отоплением сократили уроки. Родители жаловались в администрацию школы, но там сообщали, что принимают меры.

Когда дети вышли после новогодних каникул, в классах все еще было холодно, поэтому на занятиях ученики сидели в верхней одежде.

По указанию руководителя СКР по краю Андрея Маслова проводится доследственная проверка. Следователь с участием администрации школы и контролирующей организации зафиксировал в классах температурные показатели ниже нормы. В ходе проверки также изымут техническую документацию, в том числе по строительству и эксплуатации тепловых сетей школы. По окончании проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 11 января неполадки с отоплением в школе устранили. Отклонение в работе котельной произошло из-за сбоя в работе датчика показателей температуры воздуха. Он находился на южной стороне котельной, нагревался на солнце и показывал неверную температуру в помещении. Из-за повышенных показателей она падала.

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