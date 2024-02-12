СК начал проверку после сообщения о падении лифта в многоэтажке Краснодара

В Краснодаре следователи СКР устанавливают обстоятельства происшествия с лифтом в новостройке на Западном обходе Краснодара.

Информация о том, что в многоквартирном доме во время движения оборвался один из тросов лифта, в котором находились люди, появилась 12 февраля в СМИ. В результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту СО по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю организовал доследственную проверку. Следователь изучает техническую документацию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифта в многоэтажке, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел вечером 10 февраля в многоквартирном доме на улице Западный обход, 65А. По словам жильцов дома, трос лифта оборвался, кабина поехала вниз и остановилась на 4-м этаже благодаря сработавшей защите. Жители также сообщили, что проблемы с лифтом в этом доме возникают уже не в первый раз. Прокуратура начала проводить проверку.