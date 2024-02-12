Лифт с людьми рухнул вниз в многоэтажке Краснодара

Инцидент произошел вечером 10 февраля в многоквартирном доме на улице Западный обход, 65А.

Жильцы дома рассказали в соцсетях, что трос лифта оборвался в тот момент, когда в нем находились пассажиры. Кабина остановилась на 4 этаже благодаря сработавшей защите. По словам местных жителей, проблемы с лифтом в этом доме возникают уже не в первый раз.

Информацией о падении лифта в многоэтажке заинтересовались правоохранительные органы.

«Прокуратурой Прикубанского административного округа Краснодара организована проверка по размещенной в сети интернет информации о падении лифта в многоквартирном доме», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Правоохранители установят причины некорректной работы лифта, а также оценят работу управляющей компании «Сограт», которая обслуживает этот дом. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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