СК начал проверку после приставаний мужчины к пенсионерке в лифте в Краснодаре

Розыском злоумышленника, который приставал к пенсионерке в хуторе Ленина на улице Лукьяненко, займутся следователи краевого следственного управления.

Ранее в соцсетях появилась информация о нескольких инцидентах, произошедших в хуторе Ленина.

Неизвестный мужчина приставал к пожилой женщине в лифте, а также выслеживал 10-летнюю девочку на улице Светлой и пытался совершить противоправные действия в отношении девушки на улице Огородной. По словам очевидцев, злоумышленник может быть приезжим.

Следственный отдел по Карасунскому округу начал проверку, во время которой установят личность мужчины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 12 июля мужчина забежал в подъезд дома на улице Лукьяненко за пожилой женщиной, приставал к ней, трогал и предлагал вступить в отношения.