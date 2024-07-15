Подозрительный мужчина приставал к пенсионерке в лифте в Краснодаре

Несколько инцидентов произошло накануне в хуторе Ленина.

По словам местных жителей, на улице Светлой неизвестный выслеживал 10-летнюю девочку, на улице Огородной говорил девушке непристойные комплименты.

Кроме того, вечером 12 июля мужчина забежал в подъезд дома на улице Лукьяненко за пожилой женщиной, приставал к ней, трогал и предлагал вступить в отношения.

«На основании выявленной в интернете информации полиция Краснодара проводит проверку. Проверяется достоверность указанных сведений, устанавливается личность мужчины и мотивы его действий», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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