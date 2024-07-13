Хулиганы избили пенсионера за просьбу убрать за собой мусор в Ейском районе

По словам очевидцев, нападение на 70-летнего жителя Донецка — это месть за просьбу пожилого человека и его супруги, которые попросили компанию нетрезвых отдыхающих, отмечавших праздник на Камышеватской косе, убрать оставленные после ночного праздника бутылки из-под алкоголя и другой мусор.

Об инциденте 13 июля сообщил в своих соцсетях депутат местного райсовета Александр Батуринец. По его словам, после гулянки, подвыпившие местные жители стали разъезжаться. Они собрали вещи, а остатки пиршества бросили на пляже.

Некрасивая ситуация возмутила семью пенсионеров из Донецка, которые до утра терпели пьяные выходки отдыхавших. Когда они сделали замечание компании, то в ответ получили нецензурную брань. И все же, нетрезвая семья под давлением окружающих забрала мусорные пакеты с собой, пригрозив, что они местные и скоро вернутся с «подкреплением» — сыном и его друзьями.

Вот что сообщил Александр Батуринец: «Через неделю сынок, «герой десантник», пьяный в дупель, заявляется к отдыхающим и сразу наносит профессионально удар в лицо 70-летнему пенсионеру! Но этого мало, уже через некоторое время приезжает не просто один, а уже «боевыми» друзьями! Вот такое наше местное, ейское «гостеприимство» во всей красе!»

По словам автора сообщения, произошедшим уже заинтересовались правоохранительные органы, которые дадут оценку происходящему в рамках УК РФ.

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