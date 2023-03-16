СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи

В СМИ 16 марта опубликовали информацию о том, что в парке аттракционов в поселке Хоста произошел инцидент.

Во время работы одного из детских аттракционов столкнулось пустое сидение карусели с находящейся по ходу движения лестницей-стремянкой. Следователи начали проводить проверку о ненадлежащем оказании развлекательных услуг. В настоящее время следователь осматривает место происшествия. Изъята необходимая документация, касающаяся деятельности аттракциона.

Во время проверки установят детей, которые были на карусели во время инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24, инцидент произошел 15 марта в парке аттракционов в Хостинском районе. На кадрах видно, как под песню «Крылатые качели» аттракцион с подвесными качелями начинает движение и цепляет забытую большую стремянку, которая с грохотом падает, едва не задев катающихся детей. В МУП «Парки отдыха «Ривьера — Сочи» принесли извинения за инцидент и организовали поверку. Установили, что стремянку по неосмотрительности оставили после проведения работ по улучшению внешнего вида аттракциона. Оператор не убедилась в отсутствии препятствий и запустила аттракцион.