Рабочие забыли стремянку: в парке Сочи на аттракционе едва не пострадали дети

Инцидент в парке аттракционов в Хостинском районе произошел 15 марта. Сообщается, что дети не пострадали.

На кадрах видно, как под песню «Крылатые качели» аттракцион с подвесными качелями начинает движение и цепляет забытую большую стремянку, которая с грохотом падает, едва не задев катающихся детей.

Автор видео сообщает, что дети не пострадали, но очень испугались, как и их мамы. Также, по словам очевидцев, девушка-администратор в ответ на претензии родителей нагрубила и «вела себя неадекватно».

«По факту выявленной публикации в УВД по городу Сочи зарегистрирован материал. В настоящее время для установления обстоятельств инцидента. На место выехала следственно-оперативная группа», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В МУП «Парки отдыха «Ривьера — Сочи» принесли извинения за инцидент и организовали поверку.

«Данный аттракцион принадлежит предпринимателю. Уже ведется тщательное разбирательство, целью которого является увольнение виновных лиц предпринимателя и недопущение впредь подобного вопиющего случая», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе.

В ходе проверки установили, что стремянку по неосмотрительности оставили после проведения работ по улучшению внешнего вида аттракциона. Оператор не убедиласьв отсутствии препятствий и запустила аттракцион.

«При этом отмечаем, дети не пострадали, а родителям и детям незамедлительно принесли извинения. МУП «Парки отдыха «Ривьера — Сочи» в срочном порядке проводит разъяснительные беседы со всеми предпринимателями с целью недопущения подобных ситуаций», — сообщили в МУП «Парки отдыха «Ривьера — Сочи».

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