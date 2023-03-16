Рабочие забыли стремянку: в парке Сочи на аттракционе едва не пострадали дети
Инцидент в парке аттракционов в Хостинском районе произошел 15 марта. Сообщается, что дети не пострадали.
На кадрах видно, как под песню «Крылатые качели» аттракцион с подвесными качелями начинает движение и цепляет забытую большую стремянку, которая с грохотом падает, едва не задев катающихся детей.
Автор видео сообщает, что дети не пострадали, но очень испугались, как и их мамы. Также, по словам очевидцев, девушка-администратор в ответ на претензии родителей нагрубила и «вела себя неадекватно».
«По факту выявленной публикации в УВД по городу Сочи зарегистрирован материал. В настоящее время для установления обстоятельств инцидента. На место выехала следственно-оперативная группа», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В МУП «Парки отдыха «Ривьера — Сочи» принесли извинения за инцидент и организовали поверку.
«Данный аттракцион принадлежит предпринимателю. Уже ведется тщательное разбирательство, целью которого является увольнение виновных лиц предпринимателя и недопущение впредь подобного вопиющего случая», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе.
В ходе проверки установили, что стремянку по неосмотрительности оставили после проведения работ по улучшению внешнего вида аттракциона. Оператор не убедиласьв отсутствии препятствий и запустила аттракцион.
«При этом отмечаем, дети не пострадали, а родителям и детям незамедлительно принесли извинения. МУП «Парки отдыха «Ривьера — Сочи» в срочном порядке проводит разъяснительные беседы со всеми предпринимателями с целью недопущения подобных ситуаций», — сообщили в МУП «Парки отдыха «Ривьера — Сочи».
Читайте также: в «Сочи Парке» посетители застряли на единственном в РФ аттракционе «Квантовый скачок».
- В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения в семье блогера-сыроеда
- Тепло, дожди, туман и ветер на побережье: в Краснодарском крае 16 марта ожидается до +20 °С
- Почти 700 штрафов оплатил житель Краснодарского края, чтобы не лишиться своего Land Rover
- Арендаторы ТРЦ «Карнавал» в Краснодаре написали в прокуратуру коллективную жалобу
- Песков заявил, что выдача повесток в военкоматы не связана с новой волной мобилизации
- В зоопарке Новороссийска любимец публики олень Паша опять остался без рогов