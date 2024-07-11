СК начал проверку после инцидента с домогательством девушки в Краснодаре

Розыском злоумышленников, которые утром 11 июля приставали к девушке во дворе одной из многоэтажек Краснодара, займутся следователи краевого Следственного управления.

В соцсетях 11 июля появилась информация о том, что на территории одного из жилых комплексов Краснодара приезжие мужчины совершили противоправные действия в отношении девушки, а также не реагировали на ее замечания и сопротивление.

По поручению руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара начал проводить проверку по данному факту, во время которой установят личности всех участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки взяли под контроль в региональном следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел утром 11 июля в микрорайоне «Панорама» в районе улицы Героев-Разведчиков. Местная жительница рассказала в соцсетях о том, что после пробежки возвращалась домой. В этот момент к ней начали приставать трое мужчин. Один из них начал трогать ее руками за тело. На просьбы отойти от нее мужчины не отреагировали.