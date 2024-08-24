СК начал проверку после драки детей на площадке на улице Вавилова в Краснодаре

Драка на детской площадке во дворе одной их многоэтажек на улице Вавилова произошла 23 августа. Родители 9-летнего мальчика сообщили, что их сына избили пятеро сверстников.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит проверку по факту драки и получения несовершеннолетними травм.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки руководителем регионального следственного управления СКР Андреем Константиновичем Масловым поставлены на контроль в краевом следственном управлении», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по свидетельствам очевидцев, конфликт между детьми начался со словесной перепалки и перерос в драку. Пятеро детей избили 9-летнего мальчика, его родители обратились в полицию. Медицинская помощь потребовалась и другому участнику драки. Родители 7-летнего мальчика обратились в больницу, так как их ребенок получил удар в область паха.