СК начал проверку по факту смерти девушки в результате схода лавины в Сочи

Лавина сошла 30 июня в горах на территории Адлерского района. В результате погибла 29-летняя девушка.

Информация о смерти девушки распространилась в соцсетях и СМИ 4 июля. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

«Согласно полученным сведениям, 30 июня 2024 года женщина и ее 29-летняя дочь находились в горно-лесном массиве на высоте 2,2 тыс. м, расположенном на территории Адлерского района города Сочи. В это время произошел сход снежных масс. В результате молодая женщина получила травмы, от которых скончалась в лечебном учреждении на следующий день», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы разместили в соцсетях видеозапись, запечатлевшую, сход лавины. На кадрах видно, как лавина сбивает с ног двух людей. По словам автора видео, на склоне находились женщины. Одну из них глыба льда отбросила в сторону, вторую накрыло обломками.

По данным МЧС, на 29-летнюю туристку из Ростовской области упала глыба льда до 2 куб м. Девушка скончалась от полученных травм. Ее мать получила легкие травмы и от госпитализации отказалась.