В горах Сочи во время лавины огромная глыба льда сбила девушку, она погибла

Несчастный случай произошел на закрытой туристической тропе на высоте 2,2 тыс. м на курорте Красная Поляна.

Видеозапись, запечатлевшую, как с горного склона сходит лавина, разместили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как лавина сбивает с ног двух людей, которые пытаются увернуться от летящих в них кусков льда. По словам автора видео, на склоне находились женщины. Одну из них глыба льда отбросила в сторону, вторую накрыло обломками.

По данным МЧС, на 29-летнюю туристку из Ростовской области упала глыба льда до 2 куб м. Прибывшие на место спасатели курорта Красная Поляна доставили пострадавшую к бригаде скорой помощи. Несмотря на помощь врачей, девушка скончалась от полученных травм. По уточненной информации, несчастный случай произошел на территории нацпарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В соцсетях сообщали, что на прогулку в тот день девушка отправилась с мамой, та тоже попала под сход льда, но получила мелкие травмы и от госпитализации отказалась. Девушку же ударом ледяной глыбы отбросило на несколько метров. Также сообщалось, что девушка работала бариста в одной из кофеен к Красной Поляне.

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