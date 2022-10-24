СК начал проверку по факту нападений подростков на пьяных и бездомных в Новороссийске

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Видеозаписи нападений подростков на пьяных прохожих и бездомных в Новороссийске разошлись по соцсетям 11 октября. Найти подозреваемых удалось 21 октября.

Следственный отдел по городу Новороссийску СКР по краю начал доследственную проверку. По предварительным данным, подростки нападали на тех, кто не мог оказать им сопротивление. Они бросали в людей камни, распыляли перцовые баллончики и преследовали. Нападения они снимали на смартфоны.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия совершения подростками противоправных действий. Также устанавливаются личности всех пострадавших, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ход проверки находится под контролем в краевом следственном управлении. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю установили личности шестерых подростков, подозреваемых в нападении на жителей Новороссийска.