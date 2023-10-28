СК Кубани проверит мать, которая оставила коляску с ребенком в лифте многоэтажки

Инцидент произошел 25 октября в многоквартирном доме в микрорайоне Гидростроителей.

На кадрах, которые облетели соцсети, видно, как внешне нетрезвая женщина с бутылкой в руках заходит в лифт с коляской, в которой сидит малолетний ребенок. Приехав на нужный этаж, женщина просто вышла из лифта, оставив коляску с ребенком внутри.

Ребенок (предположительно девочка) в коляске «катался» по этажам в одиночестве, играя с собственной обувью. Как малолетняя в итоге оказалась дома, на кадрах не видно, но точно известно, что инцидентом, который попал в новостную сводку федерального телеканала, заинтересовался центральный аппарат СК России.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял под контроль информацию о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей. В СУ СК России по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку.

Отмечается, что мать уже давно вызывает подозрения у соседей, которые сообщают о пьянстве женщины и ее сожителя, об антисанитарных условиях, в которых живет ребенок, в целом непригодных для нахождения там детей.

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