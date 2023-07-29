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Ситуация с подтоплением дороги в Ейском районе стабилизировалась. Эвакуации не будет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/situatsiya-s-podtopleniem-dorogi-v-ejskom-rajone-stabilizirovalas-evakuatsii-ne-budet
Ситуация с подтоплением дороги в Ейском районе стабилизировалась. Эвакуации не будет
Фото t.me/BublikRomanEisk

Ситуацию в Ейском районе Краснодарского края, где нагонная волна со стороны Азовского моря подмыла часть автотрассы, ведущей от хутора Шиловка к поселку Ясенская Переправа, удалось стабилизировать.

«Подготовились мы ко всем вариантам событий. Данный вопрос держу на личном контроле. Доверяйте только проверенной информации из официальных источников», — написал глава района Роман Бублик в своем официальном Telegram-канале, добавив, что эвакуация населения в зоне ЧП не требуется.

Вечером 28 июля из-за резкого подъема уровня воды в Бейсугском лимане Азовского моря была разрушена часть асфальтового покрытия отрезка трассы, проходящей по песчаной пересыпи, которая отделяет лиман от Ханского озера. Тогда Роман Бублик сообщал, что датчики, контролирующие уровень морской воды, не дошли до критических отметок.

«Постоянно нахожусь на связи с ЕДДС и службой спасения. Власти готовы к любому исходу событий», — отметил руководитель муниципалитета.

Нагонная волна в Азовском море, возникшая из-за резкого усиления северо-западного ветра, привела к тому, что 28 июля региональное управление  МЧС РФ предупредило о возможном повышении уровня воды на побережье. В станице Голубицкой из-за близкого расположения к береговой линии пострадала пляжная территория двух баз отдыха.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков, в станице Голубицкой подмыло пляжную территорию двух баз отдыха.

«Пляж смыло, также пострадало ограждение баз отдыха. По оценке специалистов, гостям и жителям станицы ничего не угрожает. Поручил установить контроль за ситуацией», — написал он.

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