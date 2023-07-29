Ситуация с подтоплением дороги в Ейском районе стабилизировалась. Эвакуации не будет

Ситуацию в Ейском районе Краснодарского края, где нагонная волна со стороны Азовского моря подмыла часть автотрассы, ведущей от хутора Шиловка к поселку Ясенская Переправа, удалось стабилизировать.

«Подготовились мы ко всем вариантам событий. Данный вопрос держу на личном контроле. Доверяйте только проверенной информации из официальных источников», — написал глава района Роман Бублик в своем официальном Telegram-канале, добавив, что эвакуация населения в зоне ЧП не требуется.

Вечером 28 июля из-за резкого подъема уровня воды в Бейсугском лимане Азовского моря была разрушена часть асфальтового покрытия отрезка трассы, проходящей по песчаной пересыпи, которая отделяет лиман от Ханского озера. Тогда Роман Бублик сообщал, что датчики, контролирующие уровень морской воды, не дошли до критических отметок.