Штормящее Азовское море подмывает дорогу в районе Ясенской переправы. Видео

Речь идет о дороге в Ейском районе между поселком Ясенская переправа и хутором Шиловка. Она проходит между Азовским морем и озером Ханским.

Местные жители 28 июля сообщили в соцсетях, что из-за поднявшегося в Азовском море сильного шторма эту дорогу начало подмывать. На эту информацию отреагировал глава Ейского района Роман Бублик.

«Постоянно нахожусь на связи с ЕДДС и службой спасения. На данный момент датчики уровня воды не дошли до критической отметки, но мы готовы у любому исходу событий», — написал он в Telegram.

Глава Ейского района призвал население соблюдать спокойствие. Он добавил, что его заместители и главы поселений в полной готовности.

«В результате усиления юго-западного ветра произошел подъем уровня воды в Азовском море. В результате произошло обрушение участка дороги — размером примерно 45 кв. метров», — рассказал начальник отдела ГО и ЧС Ейского района Владимир Прищепа.

В районе обрушившегося участка дороги организовали реверсивное движение. Силы и средства готовы к возможной эвакуации жителей Ясенской переправы.

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