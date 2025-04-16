Системы оповещения проверят 23 и 24 апреля в Армавире

Плановую проверку системы оповещения населения планируют провести в пригороде Армавира.

С 9:00 до 15:00 23 и 24 апреля сирены будет слышно в Старой Станице, поселке Юбилейном, хуторе Красная Поляна и СНТ «Химик».

«Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 3-20-00», — сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: жителей Крымского района об угрозе атаки БПЛА будут предупреждать сиренами. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь. По его словам, при получении таких сигналов, как «Беспилотная опасность», «Авиационная опасность», «Воздушная опасность», «Ракетная опасность», в Крымском районе все системы оповещения будут включать один раз. В случае атаки БПЛА — многократно.

Также информация, которая касается Крымского района публикуется в соцсетях, приходят сообщения в смс и в приложении на телефоны жителей, напомнил Лесь.

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