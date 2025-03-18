Жителей Крымского района об угрозе атаки БПЛА будут предупреждать сиренами

Об этом в своих соцсетях 17 марта сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь.

По его словам, при получении таких сигналов, как «Беспилотная опасность», «Авиационная опасность», «Воздушная опасность», «Ракетная опасность», в Крымском районе все системы оповещения будут включать один раз. В случае атаки БПЛА — многократно.

«Также если информация касается Крымского района: информация публикуется в соцсетях, приходят сообщения в смс и в приложении на телефоны жителей», — отметил Лесь в Telegram.

Глава Крымского района напомнил, что нельзя публиковать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, специальных и оперативных служб — противник может использовать эту информацию для корректировки своих действий.

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