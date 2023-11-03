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Систему водоснабжения модернизируют в Темрюкском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sistemu-vodosnabzheniya-moderniziruyut-v-temryukskom-rajone
Систему водоснабжения модернизируют в Темрюкском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Таманском полуострове в октябре стартовало плановое обновление сетей водоснабжения.

Специалисты предприятия «Кубаньводкомплекс» в рамках производственной программы проводят капитальный ремонт магистральных сетей. Стальной трубопровод, который был в эксплуатации более 50 лет, меняют на пластиковый.

«Весь комплекс мероприятий планируется завершить в 2025 году. Всего будет заменено шесть километров магистрали», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Обновленный водопровод позволит снизить число возможных аварий и повысить качество и надежность водоснабжения жителей станицы Ахтанизовской, поселков Пересыпь и За Родину, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новый участок группового водопровода врезали в Темрюкском районе.

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