Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Новый участок группового водопровода врезали в Темрюкском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-uchastok-gruppovogo-vodoprovoda-vrezali-v-temryukskom-rajone
Новый участок группового водопровода врезали в Темрюкском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы выполнили около станицы Старотитаровской на Таманском полуострове. Там завершили врезку нового участка водопровода протяженностью 136 метров в магистральную сеть.

Реконструкция водопровода потребовалась из-за строительства нового участка федеральной автодороги А-290 Новороссийск — Керчь. В районе Старотитаровской строящаяся трасса пересекается с магистральным водопроводом, находящимся под дорогой.

«Это сложные, но исключительно важные работы для обеспечения качественного водоснабжения жителей населенных пунктов Таманского полуострова», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Во время врезки нового участка водопровода антикоррозийные трубы проложили в специальном футляре из стальных труб, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: жители станицы в Новокубанском районе пожаловались на проблемы с водоснабжением. В станице Бесскорбной люди ходят на родник за водой, потому что в кранах ее нет.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях