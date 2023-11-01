Новый участок группового водопровода врезали в Темрюкском районе

Работы выполнили около станицы Старотитаровской на Таманском полуострове. Там завершили врезку нового участка водопровода протяженностью 136 метров в магистральную сеть.

Реконструкция водопровода потребовалась из-за строительства нового участка федеральной автодороги А-290 Новороссийск — Керчь. В районе Старотитаровской строящаяся трасса пересекается с магистральным водопроводом, находящимся под дорогой.

«Это сложные, но исключительно важные работы для обеспечения качественного водоснабжения жителей населенных пунктов Таманского полуострова», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Во время врезки нового участка водопровода антикоррозийные трубы проложили в специальном футляре из стальных труб, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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