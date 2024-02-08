Систему водоотведения обустроят на улице Краснодарской в Темрюке

Жители улицы Краснодарской в Темрюке в феврале пожаловались главе Темрюкского района Федору Бабенкову на подтопления грунтовыми водами.

Глава района выехал на место, пообщался с жителями улицы Краснодарской и тут же обсудил с сотрудниками городской администрации возможные решения проблемы грунтовых вод.

По словам Бабенкова, ранее здесь обустроили водоотводный канал протяженностью около 180 м с двумя проходами под дорогой и бетонными лотками. Однако из-за низкого положения участка улицы, дома все равно подтапливает грунтовыми водами.

«Чтобы решить проблему поручил главе города Владимиру Сидорову в течение месяца подготовить проектное решение по водоотведению с ремонтом дороги по улицы Краснодарской, при необходимости привлечь стороннюю организацию для выполнения работ», — написал глава Темрюкского района в своем Telegram-канале.

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